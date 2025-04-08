İstanbul'da 5 Bini Aşkın Aile Hekimi ile Kalp Sağlığı Taramaları Yapılıyor

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Güner: "5 bini aşkın aile hekimiyle taramalar yapıyoruz"

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen Kalp Sağlığı Konferansı'nın açılış töreninde konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "İstanbul genelinde 5 bini aşkın aile hekimiyle taramalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı tanıtmamız ve toplumumuza bunları anlatmamız gerekiyor" dedi.

İstanbul Taksim'deki bir otelde 37. Kalp Haftası etkinlikleri kapsamında Kalp Sağlığı Konferansı düzenlendi. Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven ile birlikte sağlık sektöründen çok sayıda yetkili, akademisyenler ve davetliler katıldı. Programda kalp damar hastalıkları konusunda farkındalığı artırmanın önemi ve erken teşhise dikkat çekildi.

"Erken teşhise vurgu yapıyoruz 5 bini aşkın aile hekimiyle taramalar yapıyoruz"

Açılış konuşmasında kalp damar hastalıkları konusunda farkındalığın önemine dikkat çeken İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun da ana hassasiyet gösterdiği ve bir halk sağlığı hocası olarak benim de önem verdiğim için altını çizmemiz gerekiyor. Erken teşhise vurgu yapıyoruz. İstanbul genelinde 5 bini aşkın aile hekimiyle taramalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı tanıtmamız gerekiyor. Toplumumuza bunları anlatmamız gerekiyor. 2025 yılının ilk 3 ayında 1 milyon kişiye kardiyovasküler risk taşıdığı için tarama yaptık. Riskli kişileri tedavi ettik. Biz gerek kalp nakli olsun basit bir hipertansiyon tedavisi olsun, Türk Kalp Vakfı'nın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.