Gümüşhane'nin Maskotu Tilki 'Boncuk' Kediyle Oynarken Görüntülendi
Gümüşhane'nin Oltanbey Mahallesi'nde 'Boncuk' isimli sevimli tilki, bir sokak kedisiyle oyun oynadı. O anlar mahalle sakini tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Mahallenin maskotu tilkinin kediyle oyunu kameralara yansıdı
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de bir sitenin bahçesini mesken tutan ve mahallelinin 'Boncuk' ismini verdiği sevimli tilki bu kez de kediyle oyun oynarken görüntülendi.
Gümüşhane'nin Oltanbey Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde aç kaldığı için site bahçesini mesken tutan 'Boncuk' isimli tilki aynı mahallede bu sefer de bir sokak kedisiyle oyun oynarken görüntülendi. Bir kamu kurumuna ait bahçede karşılaştığı kediye ilk önce tedbirli yaklaşan tilki, daha sonra kediyle oyun oynadı.
O anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR AYDIN - Genel