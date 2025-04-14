Gümüşhane'de Gündüz Vakti Ayı Somon Üretim Tesisine Girdi

- Gündüz vakti somon üretim tesisine giren aç ayı kameralara yakalandı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de gündüz vakti somon üretim tesisine girerek balıkları yiyen aç ayı kameralara yakalandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Kirazlık köyünde bulunan Torul Baraj Gölü üzerine Somon üretimi için kurulan üretim çiftlikleri aç kalan ayıların uğrak noktası oldu. Kış uykusundan uyanan ve aç kalan ayılar kıyıdan metrelerce uzakta bulunan çiftliklere yüzerek balıkları avlıyor. Daha önce de gündeme gelen ve ayıların sadece geceleri av yaptığı üretim havuzları artık gün ışığında da ayıların uğrak noktası haline gelirken o anlar tesise ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(UA-RE-ÖS-Y)