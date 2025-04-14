Minguzzi'nin mezarına saldıran şahıstan skandal savunma

Minguzzi'nin mezarını tahrip eden saldırgandan skandal savunma
Altına yatırım yapanlar dikkat! Dev bankaların tek bir beklentisi var

Altına yatırım yapanlar dikkat! Dev bankaların tek bir beklentisi var
Türk otomotiv sektörünün köklü firması Weger'den konkordato başvurusu

Türk otomotiv sektörünün köklü firmasından korkordato başvurusu
21 yaşındaki damat, kaynanasını hamile bıraktı

21 yaşındaki damat, kaynanasını hamile bıraktı

Gümüşhane'de Gündüz Vakti Ayı Somon Üretim Tesisine Girdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde gündüz vakti somon üretim tesisine giren aç bir ayı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kış uykusundan uyanan ayılar, açlık nedeniyle üretim havuzlarına kadar ulaşarak balıkları avlıyor.

- Gündüz vakti somon üretim tesisine giren aç ayı kameralara yakalandı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de gündüz vakti somon üretim tesisine girerek balıkları yiyen aç ayı kameralara yakalandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Kirazlık köyünde bulunan Torul Baraj Gölü üzerine Somon üretimi için kurulan üretim çiftlikleri aç kalan ayıların uğrak noktası oldu. Kış uykusundan uyanan ve aç kalan ayılar kıyıdan metrelerce uzakta bulunan çiftliklere yüzerek balıkları avlıyor. Daha önce de gündeme gelen ve ayıların sadece geceleri av yaptığı üretim havuzları artık gün ışığında da ayıların uğrak noktası haline gelirken o anlar tesise ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(UA-RE-ÖS-Y)

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR AYDIN - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.