Filistinliler için dualar edildi

Filistinliler için dualar edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Filistinliler için dualar edildi
Haber Videosu

İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için Kocaeli'de sabah namazının ardından eller semaya açıldı, dua edildi.

Filistinliler için eller semaya açıldı

KOCAELİ - İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için Kocaeli'de sabah namazının ardından eller semaya açıldı, dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" temasıyla tüm camilerde sabah namazında dua edileceğini duyurmuştu. İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'ne gelen vatandaşlar namazda saf tuttu. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için eller semaya açılırken dua edildi.

İsrail son olarak Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadır kente saldırı düzenlemiş, onlarca kişi ölmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler

İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler
İslam ülkelerinden ABD'nin İran saldırılarına sert tepki

İslam ülkelerinden ABD'ye çok sert tepki
Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası Okan Buruk olabilir

Ronaldo'nun yeni hocası olmaya en yakın aday
Türkiye'den ABD'nin İran saldırısına ilk tepki: Risk en üst düzeye çıkmıştır

Türkiye'den ABD'nin İran'a yönelik saldırısına ilk tepki
Trump'ın İran'a saldırı kararı ABD Kongresi'ni karıştırdı

Trump'tan tarihi hata! İran'a saldırının faturası ağır olabilir
İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı

İran'dan akaryakıt fiyatlarını altüst edecek hamle
İran'dan ABD saldırısına Hayber'li misilleme! Görüntüleri paylaştılar

ABD saldırısı İran'ı kızdırdı! Savaşta ilk kez bu silahı kullandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.