Fatih'te gün batımı kartpostallık görüntü oluşturdu

Fatih'te gün batımı kartpostallık görüntü oluşturdu
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Fatih'te gün batımıyla birlikte kızıla boyanan gökyüzü eşsiz görüntüler ortaya çıkardı. Gün batımında güneşin aynı anda bir tarafının sarı, diğer tarafının kırmızı olması görenleri etkiledi. Güneşin daha sonra gözden kaybolduğu anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Fatih'te gün batımı kartpostallık görüntü oluşturdu

İSTANBUL - Fatih'te gün batımıyla birlikte kızıla boyanan gökyüzü eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Fatih'te akşam saatlerinde güneş batarken ortaya çıkan renkler izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Gün batımında güneşin aynı anda bir tarafının sarı, diğer tarafının kırmızı olması görenleri etkiledi. Güneşin daha sonra gözden kaybolduğu anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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