Erzincan'da Yoğun Kar Yağışı Sonrası Ekipler Seferber Oldu

Erzincan'da Yoğun Kar Yağışı Sonrası Ekipler Seferber Oldu
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Erzincan'da Yoğun Kar Yağışı Sonrası Ekipler Seferber Oldu
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Erzincan'da son yılların en yoğun kar yağışı sonrası yollarda ve yaylalarda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler gece boyunca çalıştı. Eğitim öğretime ara verilirken, Vali Aydoğdu kriz merkezinde gelişmeleri takip etti.

Erzincan'da kar ve tipide mahsur kalanlara ulaşmak için ekipler seferber oldu

ERZİNCAN - Erzincan'da son yılların görülmemiş karı yağarken yollarda, yaylalarda mahsur kalanlar için ekipler gece boyunca seferber oldu.

Dünden buyana etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte kent genelinde eğitim öğretime bugün ara verildi. Üniversitede senato kararıyla tatil edildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde oluşturulan kriz merkezinde gelişmeler takip edildi. Vali Aydoğdu, AFAD ve diğer ilgili ekiplerle birlikte kapanan yollarda kalanlara yardım çalışmalarını denetledi.

Kurtarılan çok sayıda vatandaş yurtlara, sosyal tesislere, camilere getirilerek misafir edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KÜÇÜKKAYA - Genel
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