EHKET taktik sahada komutanın gözü kulağı oldu

EHKET taktik sahada komutanın gözü kulağı oldu
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EHKET taktik sahada komutanın gözü kulağı oldu
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Efes-2024 tatbikatında meskun mahal arama ve tarama faaliyetinde görev alan tek er tarafından kullanılan kask kamerasından alınan görüntü EHKET taktik sahada komutanın gözü kulağı oldu. Görüntü aktarımı ile birlikte eşzamanlı olarak tim personelinin konumu Aselsan ürünü ARTCOM MAESTRO yazılımdaki sayısal harita üzerinde anlık olarak takip edildi. Alınan görüntüler Taktik Saha Muhabere Sistemi ve Uydu-Yer terminalleri üzerinden yine anlık olarak stratejik karargahlara aktarılabiliyor.

EHKET taktik sahada komutanın gözü kulağı oldu

ANKARA - Efes-2024 tatbikatında meskun mahal arama ve tarama faaliyetinde görev alan tek er tarafından kullanılan kask kamerasından alınan görüntü EHKET taktik sahada komutanın gözü kulağı oldu.

Efes-2024 tatbikatında meskun mahal arama ve tarama faaliyetinde görev alan tek er tarafından kullanılan kask kamerasından alınan görüntü EHKET telsizi üzerinden seyir yerine canlı olarak aktarıldı. Görüntü aktarımı ile birlikte eşzamanlı olarak tim personelinin konumu Aselsan ürünü ARTCOM MAESTRO yazılımdaki sayısal harita üzerinde anlık olarak takip edildi.

Alınan görüntüler Taktik Saha Muhabere Sistemi ve Uydu-Yer terminalleri üzerinden yine anlık olarak stratejik karargahlara aktarılabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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