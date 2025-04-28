Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yalnızlık Tehlike Arz Ediyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yalnızlık, bakanlığı kurulacak kadar tehlike arz etmeye başlamış"

ANKARA - Uluslararası İnsan, Yalnızlık ve Din Sempozyumu'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünyada fark ediliyor ki yalnızlık, bakanlığı kurulacak kadar tehlike arz etmeye başlamış" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Uluslararası İnsan, Yalnızlık ve Din Sempozyumu düzenlendi. Din İşleri Yüksek Kurulu Toplantı Salonu'nda Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan sempozyumda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirtti.

"Bu süreç insanı, benmerkezci bir varlığa dönüştürmüştür"

Başkan Erbaş, "Bugün insanlık, iletişimden sağlığa, ticaretten sanata, mimariden medyaya kadar pek çok alanda tarihin en hızlı ve baş döndürücü gelişmelerine tanık olmaktadır. Geleneksel değerleri hayatın dışına iten modern çağın araçları, sınırları aşan bir etkiyle bu süreci hızlandırmış; kurumsal yapıları, kültürel değerleri, insani ilişkileri ve alışkanlıkları büyük oranda dönüşüme uğratmıştır. Manayı ihmal eden ve maddi olana bağımlılığı artıran bu dönüşüm, insanı varlık aleminden koparan bir bireyselliği yeni bir hayat tarzı olarak gündeme getirmiştir. Bu süreç insanı, her şeyi kendi menfaat perspektifinden ele alan ve başkalarını anlama çabasından yoksun olan benmerkezci bir varlığa dönüştürmüştür. Bedeni hazların ve nefsani arzuların öncelendiği bu süreçte, insanın maneviyattan ve dini değerlerden alabildiğince uzak tutulmaya çalışıldığı da göz ardı edilemez bir gerçektir" diye konuştu.

"Yalnızlık, bakanlığı kurulacak kadar tehlike arz etmeye başlamış"

Modern çağın, kutsalı yok sayarak insan hayatındaki etkisini yok etmeye çalıştığını vurgulayan Başkan Erbaş, "Bunun neticesinde insan, yüce bir güce teslim olma ve hayatını buna göre şekillendirme; tevekkül ile huzuru, teşekkür ile mutluluğu, tefekkür ile tutarlılığı bulma imkanını kaybetmiştir. İç ve dış dünyasıyla bağını koparıp varoluş sebebini unutturduğu insanı, "yalnızlık salgını"nın ortasında bırakmış ve adeta narsisizme dönüşen bir yalnızlığın esaretine mahküm etmiştir. Geçmişte tifo salgını, yakın zamanda Covid salgınını yaşadık ama yalnızlık salgınını görmemiz lazım. Diğer salgınlar kadar da insana ve topluma zarar olduğunu fark etmemiz lazım. Dünyada fark ediliyor ki yalnızlık, bakanlığı kurulacak kadar tehlike arz etmeye başlamış" ifadelerini kullandı.