CHP'de Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçiminde Oy Kullanma İşlemi Başladı
CHP, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy verme işlemini 08.00 itibarıyla başlattı. Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimlerde, parti üyeleri ve parti üyesi olmayan vatandaşlar oy kullanabiliyor.
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy kullanma işlemi başladı
İSTANBUL - CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı.
CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. 81 ilde gerçekleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde parti üyelerinin yanı sıra parti üyesi olmayan vatandaşlar da seçim bölgelerine giderek kendileri için oluşturulan dayanışma sandıklarında oy kullanabilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - Genel