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Bozcaada ve Gökçeada'daki Feribot Seferleri Poyraz Fırtınası Nedeniyle İptal

Bozcaada ve Gökçeada'daki Feribot Seferleri Poyraz Fırtınası Nedeniyle İptal
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Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine sefer yapan feribotların, iki gündür etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Bozcaada ve Gökçeada'ya poyraz fırtınası nedeniyle 2 gündür sefer yapılamıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine dün fırtına nedeniyle iptal edilen tarifeli feribot seferleri bugün de devam eden poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Dün de bölgedeki poyraz fırtınası nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında tüm tarifeli feribot seferleri iptal edilmişti.

Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - Genel
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