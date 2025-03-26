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AK Parti Milletvekilleri Gençlerle Espressolab'da Buluştu

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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP liderinin boykot çağrısının ardından gençlerle Espressolab'da bir araya geldi.

Ak Parti Milletvekilleri Varank ve Gül, gençlerle Espressolab'da buluştu

ANKARA - AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül gençlerle Espressolab'da bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Espressolab'e yönelik boykot açıklamalarının ardından AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül gençlerle Ankara'da bir Espressolab'da buluştu. Varank ve Gül o anları sosyal hesaplarından paylaştı.

AK Parti Milletvekilleri Gençlerle Espressolab'da Buluştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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