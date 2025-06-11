18 Yıl Aradan Sonra İstanbul'da Çilek Dolunayı Görüntülendi

18 Yıl Aradan Sonra İstanbul'da Çilek Dolunayı Görüntülendi
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18 Yıl Aradan Sonra İstanbul'da Çilek Dolunayı Görüntülendi
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Ortaköy mevkiinde, 18 yıl aradan sonra görüntülenen pembe ve kehribar renkli 'Çilek Dolunayı', seyredenleri büyüledi. Dolunay, yazın gelişini müjdeleyen etkileyici bir görünüm sundu.

"Çilek Dolunayı" İstanbul Avrupa Yakası'ndan böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da 18 yıl aradan sonra görüntülenen, pembe ve kehribar renkli "Çilek Dolunayı" Beşiktaş ilçesi Ortaköy mevkiinde gecenin ilerleyen saatlerinde görüntülendi.

2025 yılı Çilek Dolunayı, 11 Haziran Çarşamba günü Türkiye'de sabaha karşı saat 04.30 sıralarında görüntülendi. Pembe ve kehribar rengiyle seyredenleri mest eden Çilek Dolunayı, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Ortaköy mevkiinde de görüntülendi. Pembe tonlarına bürünen ayın görüntüsü görenlere doyumsuz bir manzara yansıttı. Atmosferdeki nem ve ince toz tabakalarının etkisiyle kehribar ve pembe tonlarında bir ışık yayan dolunay, adeta yazın gelişini müjdeleyen bir görünüme sahip oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UZUN - Genel
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