Genel Müdür Poyraz'dan Başkan Şahin'e ziyaret
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Genel Müdür Poyraz'dan Başkan Şahin'e ziyaret

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ve Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği Müdürü Özkan İnci, Belediye Başkanı Semih Şahin'i ziyaret etti.

07.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:21
Genel Müdür Poyraz'dan Başkan Şahin'e ziyaret

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ve Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği Müdürü Özkan İnci, Belediye Başkanı Semih Şahin'i ziyaret etti.


Bilecik Belediyesi'nin de yer tahsisi ile katkıda bulunduğu Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketinin açılışı için Bilecik'e gelen Genel Müdür Fahrettin Poyraz, Başkan Şahin'e katkıları dolayısıyla teşekkür etti. Başkan Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Genel Müdür Poyraz ve beraberindeki konuklarına teşekkür etti. Bilecik'in faydasına olan bütün çalışmalara katkı vermeye hazır olduklarını belirten Şahin, Bilecik'e kazandırılan Tarım Kredi Kooperatif marketinin hayırlı ve uğurlu olması temenni etti.


Ziyaret, Başkan Şahin'in konuklarına çeşitli hediyeler sunması ve hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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