Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelik'ten Güdül Belediyesine ziyaret
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Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelik'ten Güdül Belediyesine ziyaret

21.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:18
Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelik'ten Güdül Belediyesine ziyaret

Gençlik ve Spor Ankara İl Müdürü Mustafa Çelik, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Ankara İl Müdürü Mustafa Çelik, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Çelik ile Yalçın, görüş alışverişinde bulundu.

Çelik, ilçede yapımı devam eden gençlik merkezi ve spor kompleksinde yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere geldiğini belirtti.

Yalçın, kompleksin bir an önce hizmete girmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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