Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelik, Beypazarı'nda incelemede bulundu
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Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelik, Beypazarı'nda incelemede bulundu

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelik, Beypazarı'nda incelemede bulundu

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Beypazarı ilçesinde incelemede bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Beypazarı ilçesinde incelemede bulundu.

Çelik, Kaymakam Bilal Bozdemir ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile şehir stadındaki yenileme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şehir stadında gece maçlarının oynanabilmesi için etrafında ışıklandırma sistemi yapılacağını belirten Başkan Kaplan, "Gelecek kuşaklara bir şeyler bırakabilmek üzere çalışma sürdürüyoruz. 800 kişilik beton tribün yapılacak. Mevcut seyirci tribünlerindeki alanlar ve koltuklar tamamen yenilenecek. Ayrıca, stadın yanı başında bulunan spor salonu da yıkılarak, yeni 1000 kişilik spor salonu yapılacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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