Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkım Bak Mardin'de

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı Kongresine katılmak üzere geldiği Mardin'de Kayyum Belediyelerin alan çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Bak, ülke geleceğini tehdit eden terör ve uyuşturucunun sporla ortadan kaldırılacağını söyledi.

Mardin'de spor tesislerini ve yapılacak yatırımlar için incelemelerde bulunan Bakan Osman Aşkın Bak, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı valilik makamında ziyaret etti. Valilik ziyareti ardından AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri ve partililer ile bir araya gelen Bakan Bak, TBMM Meclis İdare Amiri AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ve beraberindeki heyetle birlikte gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Terör örgütlerinin uyuşturucu vasıtasıyla eleman devşirmesini engelleyeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Mardin'de olmaktan mutlu olduğunu ve geleceğe yönelik spor yatırımları konusunda milletvekilleri ve valilikle görüştüklerini söyledi. Bak, "Terör örgütlerinin uyuşturucu vasıtasıyla eleman devşirmesini, onları esir etmesini ve onları kullanacak şekilde yönlendirmesini engellememiz önlememiz lazım. Uyuşturucu ile mücadele terörle mücadeleye eş değerdir. Cumhurbaşkanımız da bunu söylüyor. Bu çok önemli. Sporun birleştirici gücü hem terörü hem uyuşturucuyu yenecektir. Bu yönde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Sporunun gücü terörü yenecektir"

Sporun gücünün terörü yeneceğini dile getiren Bakan Bak, gelişen ve büyüyen bir Türkiye istediklerini söyledi. Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımızın talimatları ile her mahalleye spor sahaları, büyük köylere sahalar yapacağız. Gençlerin spor yapacağı alanları gerçekleştirmek üzere çalışmalarımız sürüyor. Yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yatırımlarımız sürüyor. Kızıltepe Nusaybin'de gençlerimize yönelik sahalar ve yerler yapmaya devam ediyoruz. Sporun gücü terörü yenecektir. Sporun gücü uyuşturucuyu ortadan kaldıracaktır. Uyuşturucu ile mücadelede en önemli etkenlerdendir" diye konuştu.

"Sınır boyumuzda yuvalanan terör bitecek"

Ordumuzun hilal şeklinde Afrin'e doğru yürüdüğünü dile getiren Bak, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ordumuz dün Raco'yu ele geçirdi. Oradan devam ediyor. Şu çok önemli biz Afrin operasyonunu sınır boyumuzda yuvalanan, ülkeye saldırı hazırlığı içerisinde olan terör örgütlerine karşı yapıyoruz. Ordumuz oradaki operasyonu tamamlar tamamlamaz, oraları gerçek sahiplerine bırakacak ve geri dönecek. Birleşmiş milletlerin 51. maddesine göre biz sınırlarımızı korumak için bu hakka sahibiz. Bir terör örgütünün sınırlarımızda yuvalanmasına, orada bir ordu oluşturmasına, yapı oluşturmasına, oradan bize roket atmasına müsaade edemeyiz. Bu bizim en doğal hakkımız. Dolayısıyla bu vesileyle de Mehmetçiğimize buralardan dua ediyoruz. Allah ordumuzu muzaffer kılsın, ayaklarına taş değmesin, aslan parçalarını yürekten kutluyoruz. Şehitlerimize rahmet gazilerimize de şifalar diliyoruz. Bu bölgenin verdiği destek içinde çok teşekkür ediyoruz . Bölgede müthiş bir değişim ve dönüşüm var. Mardin turizmle büyüyen bir şehir hep beraber bunu görmek istiyoruz" dedi.

Açıklamaların ardından Bakan Bak ve beraberindeki heyet AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanlığı kongresine katıldı. - MARDİN