Aydın Kuşadası'nda Gençlik Festivaline Uyuşturucu Operasyonu

Aydın Kuşadası'nda Davutlar Sevgi Plajı'nda düzenlenen binlerce gencin katıldığı ve pek çok ünlü müzik grubunun sahne aldığı gençlik festivaline, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu baskını düzenlendi. İhbar üzerine düzenlenen baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir kişi de gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Festivalde uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine gerçekleşen operasyonda F.D. isimli bir kişi gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından gözaltına alınan F.D. isimli zanlı, ifadesinin alınmasının ardından Kuşadası'nda mahkemeye sevk edildi.