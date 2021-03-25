Gençlerin sabah namazı buluşması
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Gençlerin sabah namazı buluşması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Gençlerin sabah namazı buluşması

Kilis'te, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünde Gençlerin katılımıyla sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Kilis'te, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünde Gençlerin katılımıyla sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Kilis İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünde Nurettin Acembaba Camiinde İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Şube Müdürü Mustafa Şimşek, Gençlik Koordinatörü Fadıl Akkuş ve gençlerin katılımıyla sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Sabah namazı buluşmalarında, programına katılan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, gençlikte yapılan ibadetin önemini ve cemaatle namaz kılmanın fazileti üzerine önemli bir sohbet gerçekleştirdi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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