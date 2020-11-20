Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Gençlerbirliği-Fenerbahçe hangi kanalda? Gençlerbirliği-Fenerbahçe şifresiz canlı izle!
20.11.2020 10:17 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:21
Spor Toto Süper Lig maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Gençlerbirliği-Fenerbahçe şifresiz canlı izlenecek mi? Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Gruptan çıkma mücadelesini yarışını yakından ilgilendiren maçta Gençlerbirliği-Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Peki, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, hakemi kim? Gençlerbirliği-Fenerbahçe şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar haberimizde...
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GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?
Gençlerbirliği-Fenerbahçe Maçı 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Gençlerbirliği-Fenerbahçe Maçı 16:00'de başlayacak.
GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Eryaman Stadı, Ankara'da oynanacak.