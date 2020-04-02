Gençler, sağlık çalışanları için maske üretiyorlar Gençler, sağlık çalışanları için maske üretiyorlarARDAHAN Gençlik merkezi koronavirüs salgını nedeniyle artan maske ihtiyacını karşılamak amacıyla maske üretimine başladı.

Gençler, sağlık çalışanları için maske üretiyorlar

ARDAHAN Gençlik merkezi koronavirüs salgını nedeniyle artan maske ihtiyacını karşılamak amacıyla maske üretimine başladı.

Korona virüs salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanları için siperlik maske yapımı Karagöl Mahellesindeki Gençlik Merkezinde başlandı. Gençlik liderlerinin öncülüğünde, personel ve gönüllü gençlerin katılımıyla üretilen maskeler, yapımlarının tamamlanmasının ardından Sağlık İl Müdürlüğüne teslim edilecek. Gençlik Merkezinde günlük ortalama 500 adet üretilen yüz koruma maskeleri, PVC, şeffaf film, silikon, zımba ve perçin kullanılarak yapılıyor.

Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına katkıda bulunmak istediklerini belirten Gençlik Merkezi Müdürü Ferman Güler, "Kırtasiye ve manifaturalardan aldığımız malzemelerle üretilen maskeler Türkiye'deki sağlık çalışanlarına gönderilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğüklerine teslim edilecek. Gece- gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan sağlık ekiplerimize bir nebzede olsa yardımda bulunmak bizleri sevindiriyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA