Genç Rahibeler Kurdukları Rock Grubu ile Dünyayı Sallıyor

Genç Rahibeler Kurdukları Rock Grubu ile Dünyayı Sallıyor

YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaşan, iTunes ve Spotify üzerinden popülaritesini katlayan ve genç rahibeler oluşan rock grubu Siervas (Kullar), önümüzdeki hafta Panama'da kariyerlerinin en büyük konserini vermeye hazırlanıyor.

YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaşan, iTunes ve Spotify üzerinden popülaritesini katlayan ve genç rahibeler oluşan rock grubu Siervas (Kullar), önümüzdeki hafta Panama'da kariyerlerinin en büyük konserini vermeye hazırlanıyor.

Kaynak: Euronews.com

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