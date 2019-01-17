Genç Rahibeler Kurdukları Rock Grubu ile Dünyayı Sallıyor
YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaşan, iTunes ve Spotify üzerinden popülaritesini katlayan ve genç rahibeler oluşan rock grubu Siervas (Kullar), önümüzdeki hafta Panama'da kariyerlerinin en büyük konserini vermeye hazırlanıyor.
YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaşan, iTunes ve Spotify üzerinden popülaritesini katlayan ve genç rahibeler oluşan rock grubu Siervas (Kullar), önümüzdeki hafta Panama'da kariyerlerinin en büyük konserini vermeye hazırlanıyor.
Kaynak: Euronews.com