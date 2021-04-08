Sağlık çalışanlarına motivasyon kiti dağıttı

Dünya Sağlık Günü'nde Genç Kızılay İzmir ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Gönüllüler; içerisinde kek, meyve suyu, atıştırmalıklar, çay ve kahve bulunan kendi hazırladıkları motivasyon kitlerini dağıttı. Sağlık çalışanlarına pandemi sürecinde özverili çalışmaları için teşekkür ettiler.

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimiDoç. Dr. M. Yekta Öncel'in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte sağlık personellerine bir gün içerisinde 400 motivasyon kiti dağıtıldı.

Hakan Gülmez: Hatırlanmak herkese iyi geldi.

Etkinliğin organizasyonunda yer alan İzmir Demokrasi Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Hakan Gülmez: "Dünya Sağlık Örgütünün kuruluş günü olan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nde biz sağlık çalışanlarını hatırladıkları için Kızılay'a ve Genç Kızılay gönüllülerine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir etkinlikti. Bu motivasyon kitleri sayesinde sağlık çalışanlarının yüzü bir kez daha gülmüş oldu. Hatırlanmak herkese iyi geldi." dedi.

Kaynak: Bültenler