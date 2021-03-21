Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada

Ümraniye'de bir grup kız öğrenci okul çıkışı sokak ortasında tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada tekme ve tokatlar havada uçuşurken, gruptaki bir kız öğrenci arkadaşları tarafından küfür edilerek darbedildi. Olayın devamında dayak yiyen genç kız, çelme takılarak yere yatırılıp tekmelenirken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre okuldan çıkan bir grup kız öğrenci aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki bir kız, arkadaşları tarafından küfürler edilerek tokat ve yumruklarla darp edildi.

GENÇ KIZIN TEKMELENME ANLARI KAMERADA

Kavganın ardından gruptakiler uzaklaşmaya başladığı esnada başka bir kız, darbedilen kızı çelme takarak yere düşürdü. Geri dönen gruptakiler, genç kızı yerde saniyelerce tekmeledi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın ardından sokaktan uzaklaşan kızların ve darp edilen kızın emniyete şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı