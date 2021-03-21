Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada

21.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:22

Ümraniye'de bir grup kız öğrenci okul çıkışı sokak ortasında tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada tekme ve tokatlar havada uçuşurken, gruptaki bir kız öğrenci arkadaşları tarafından küfür edilerek darbedildi. Olayın devamında dayak yiyen genç kız, çelme takılarak yere yatırılıp tekmelenirken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre okuldan çıkan bir grup kız öğrenci aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki bir kız, arkadaşları tarafından küfürler edilerek tokat ve yumruklarla darp edildi.

GENÇ KIZIN TEKMELENME ANLARI KAMERADA

Kavganın ardından gruptakiler uzaklaşmaya başladığı esnada başka bir kız, darbedilen kızı çelme takarak yere düşürdü. Geri dönen gruptakiler, genç kızı yerde saniyelerce tekmeledi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın ardından sokaktan uzaklaşan kızların ve darp edilen kızın emniyete şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (11)
MUTLU: Içi boş davasız idraksiz şuursuz bir gençlik eskiden bu kadar tahsilli değildi insanlar ama bir idealleri vardı şimdi herkes okuyor ama içi boş teneke gibiler
Cevap Yaz Yayından Kaldır
EKMELEDDİN: Vurun kırın ağzını yüzünü hahaha
Cevap Yaz Yayından Kaldır
EMRAH: Çolugumuz çogumuz hep şiddete megilli en ufak olayda pireyi deve yapıyorlar ve ortaya bu görüntüler çıkıyor burda aile terbiyesinden yoksun ne oldugu belirsiz kişilerle çocugunuza arkadaşlık yaptırmayın işler daha farklı boyutada gidebilir
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Alişan Binnur Kaya Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Ünal Karaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 13:39:49. #1.16#
title