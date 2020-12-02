Genç kadının ayakta durmakta güçlük çektiği anları görüntüleyip, paylaştılar
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Genç kadının ayakta durmakta güçlük çektiği anları görüntüleyip, paylaştılar

02.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:58

VAN'da madde ve alkol bağımlısı olduğu iddia edilen kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

VAN'da madde ve alkol bağımlısı olduğu iddia edilen kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, ayakta durmakta güçlük çektiği için zaman zaman yere düşen, dengesini yitirdiği için sağa sola çarpan genç kadınla ilgili polis ekiplerinin bugüne kadar defalarca işlem yaptığı belirtilirken, uyarı ve işlemlere rağmen yine aynı davranışlarda bulunduğu öğrenildi.

Kentin işlek caddelerinden birinde cep telefonuyla çekilen görüntülerde, ayakta durmakta güçlük çektiği için zaman zaman yere düşen, dengesini yitirdiği için sağa sola çarpan, hatta bazen yola yatıp, bazen de otomobillerin ön kaportasına uzanarak trafiği engelleyen kadın cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerdeki kadının uyarılara ve hakkındaki işlemlere rağmen zaman zaman yine caddeye çıktığı ve kendisine yine müdahale edildiği öğrenildi. Gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekiplerinin kadınla ilgili bugüne kadar defalarca işlem yaptığı belirtildi. 

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Genç kadının ayakta durmakta güçlük çektiği anları görüntüleyip, paylaştılar
Genç kadının ayakta durmakta güçlük çektiği anları görüntüleyip, paylaştılar
Genç kadının ayakta durmakta güçlük çektiği anları görüntüleyip, paylaştılar
Genç kadının ayakta durmakta güçlük çektiği anları görüntüleyip, paylaştılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AŞAN

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