Genç, kaçak kurban kesimine karşı vatandaşları uyardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç, kaçak kurban kesimine karşı vatandaşları uyardı

Genç, kaçak kurban kesimine karşı vatandaşları uyardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar ilçesinde bütün ihtiyaçlara cevap verecek kadar kurban kesim ve satış alanı oluşturduklarını ifade ederek bundan dolayı hiçbir şekilde kaçak kesime müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar ilçesinde bütün ihtiyaçlara cevap verecek kadar kurban kesim ve satış alanı oluşturduklarını ifade ederek bundan dolayı hiçbir şekilde kaçak kesime müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Kaza ve yaralanmaları önlemek için vatandaşların kurbanlarını bu işte uzmanlaşmış kesim elamanlarına kestirmeleri gerektiğini belirten Genç, "Vatandaşlarımızın kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için her türlü tedbirleri aldık. Özellikle de kurban kesim sürecinde kuyrukları önlemek için ilçemizde 19 adet kurban kesim alanı ile Akoluk Mahallesi'nde bir adet büyük çaplı kurban satış ve kesim alanını faaliyete geçirdik. Vatandaşlarımız bu alanlarda kurbanlarını hijyenik şartlarda ve bu işte uzmanlaşmış elemanlara kestirebilecek. Her kesim alanında yeterli sayıda uzman kesim elemanı hizmet veriyor. Bundan dolayı da vatandaşlarımız kurbanlarını çok beklemeden dini vecibelere ve hijyenik şartlara uygun olarak güvenli bir şekilde kestirebilecek. Böylece ilçemize yakışmayan sokaklarda ve uygun olmayan yerlerde yapılan kaçak kesimlerin önüne geçmiş olacağız. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz de kaçak kesime karşı denetimlerini dikkatli bir şekilde yürütecek ve kurallara uymayanlara karşı da gerekli müeyyideleri tavizsiz bir şekilde uygulayacak" dedi.

Öte yandan vatandaşlar, Kurban Bayramı süresince her türlü talep ve isteklerini Ortahisar Belediyesi'nin 444 61 44 nolu çöp hattı, Zabıta Müdürlüğü'nün 411 16 61 nolu hattıyla, 0 (542) 336 61 61 numaralı whatsapp çözüm hattına bildirebileceği belirtildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beylikdüzü'nde tellerden atlayıp yola giren bir yayaya metrobüs çarptı
Beylikdüzü'nde tellerden atlayıp yola giren bir yayaya metrobüs çarptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Hakan Sabancı Serra Arıtürk Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Mustafa Er Burak Elmas Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Genç, kaçak kurban kesimine karşı vatandaşları uyardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 13:47:17. #1.16#

title