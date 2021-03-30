Genç Girişimcilerden Atakan Can'ın Hayvan Sevgisi Büyülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç Girişimcilerden Atakan Can'ın Hayvan Sevgisi Büyülüyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Genç Girişimcilerden Atakan Can'ın Hayvan Sevgisi Büyülüyor

2016 yılından bu yana iş hayatında ciddi bir tecrübe kazanarak, bugün Türkiye'nin genç girişimleri arasında yer alan Atakan CAN, sadece iş hayatında ki tecrübeleri ile değil, hayvan severliği ile de büyülüyor.

Terör örgütü DHKP/C'ye ağır darbe! Sözde Türkiye ve memur sorumluları İstanbul'da yakalandı
Terör örgütü DHKP/C'ye ağır darbe! Sözde Türkiye ve memur sorumluları İstanbul'da yakalandı
Türkiye'nin tek 'mavi' renkli kenti Şırnak oldu
Türkiye'nin tek 'mavi' renkli kenti Şırnak oldu

Makine Teknikeri olarak hem kurmuş olduğu şirketlerin başarıya ulaşması ve hemde yeni sektörlere de yatırımlar yaparak, bu işlerin de büyümesini sağlayan Atakan Can farklı sektörlere de girerek başarılara imza atmaya devam ediyor.

Özellikle hazırlamış olduğu çeşitli uygulamalar ve oyunlar ile birlikte, dünyaya açılmayı hedefleyen CAN, böylelikle Türkiye'nin uygulama alanında gelişmesine de katkı sunuyor. Adnan Menderes Üniversitesi Makine Teknikerliği bölümünden mezun olan Atakan CAN iş hayatındaki tecrübeleri ve başarıları sayesinde edinmiş olduğu servetin belirli bir kısmını ise hayvanlara harcıyor.

Atakan CAN hayvan severliğiyle gündeme damga gibi oturdu...

Türkiye'nin dört bir yanındaki hayvanseverler derneklerine para gönderen ve bu sayede sokak hayvanlarının gıda ihtiyaçlarını karşılayan CAN, kendi çevresinde de düzenli olarak sokakları gezerek, sokak hayvanlarının gıda ihtiyaçlarını karşılıyor. Sık sık yapmış olduğu bu hayvan severliği ile sosyal medyada gündem olan CAN, kendisi ile ilgili yapılmış olan paylaşımlara karşın "İnsanların gücü varken çalışmalarını ve gücü olmayan diğer varlıklara ise yardımcı olmalarını" talep etti.

Hem iş hayatındaki başarıları, hem teknoloji alanındaki girişimleri ve hemde sokak hayvanlarına yardımda bulunması, herkesin takdirini kazanırken Atakan CAN, yaptığı iyiliklerin herkese ulaşmasını temenni ettiğini de söyledi.

Türkiye'deki Hayvan Severler Derneklerinin de ilgisini üzerine çeken ve bu derneklerden takdir toplayan Atakan CAN, daha fazla kişi ile tüm sokak hayvanlarının gıda ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Hayati Yazıcı Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Türkan Şoray Bahar Candan Acun Ilıcalı Merve Boluğur
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Mesut Bakkal Abdullah Avcı Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Genç Girişimcilerden Atakan Can'ın Hayvan Sevgisi Büyülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 08:12:34. #1.14#
title