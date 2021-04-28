Genç doktorun ölümü büyük üzüntüye neden oldu
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Genç doktorun ölümü büyük üzüntüye neden oldu

Genç doktorun ölümü büyük üzüntüye neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Emet ilçesi Aydıncık köyü nüfusuna kayıtlı genç doktor adayı Süleyman Törehan Tarık'ın ölümü bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Kütahya'nın Emet ilçesi Aydıncık köyü nüfusuna kayıtlı genç doktor adayı Süleyman Törehan Tarık'ın ölümü bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

26 yaşında hayatını kaybeden genç doktorun amcası Ali Tarık, yaptığı açıklamada, "Süleyman çok başarılı bir öğrencilik hayatı geçirdi. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Bölümünü derece ile bitirdi. Daha sonra 2020 yılı Mayıs ayında Akdeniz Üniversitesi Hastanesine hekim olarak atandı. Burada pandemi servisinde 3 ay görev yaptı. Görev yaptığı dönemde koranavirüs hastalığına yakalandı ve atlattı. Ancak hastalığını tamamen atlattıktan sonra bir türlü kendine gelemedi. Üç ay önce yapılan muayenede kan değerlerinde sorun olduğu ve ciğerlerinde büyük problemler oluştuğu anlaşıldı. Görev yaptığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakımında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir çeşit kan hastalığı olduğu bizlere söylendi. Genç yaşta büyük bir değerimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazemiz yarın Kütahya Şehir Mezarlığı'nda defnedilecek" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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