GENÇ ÇİFTİN KÜLÇE ALTINLARI MİNİBÜSTE ÇALINDI
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GENÇ ÇİFTİN KÜLÇE ALTINLARI MİNİBÜSTE ÇALINDI

21.03.2021 12:44 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:00

Sancaktepe'de Güneş ve Murat Demirbilek çiftinin, kuyumcudan yeni aldıkları külçe altınları minibüste çalındı.

Sancaktepe'de Güneş ve Murat Demirbilek çiftinin, kuyumcudan yeni aldıkları külçe altınları minibüste çalındı. Hırsızlığın gerçekleştiği düşünülen anlar minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Sancaktepe'de oturan Güneş ve Murat Demirbilek çifti önce polise, ardından Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, kuyumcudan külçe altına çevirdikleri 43 bin liralık altınlarının bindikleri minibüste çalındığını bildirdi. Demirbilek çifti savcılığa verdikleri ifadelerinde, Minibüse eşimle birlikte bindim. Bir süre sonra cüzdanımı yerde açık bir şekilde buldum. Cüzdanımda 150 gram külçe altınım varken, 100 gramı çalınmıştı dedi. Savcılık, olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması polise talimat verdi. Polis, minibüsün güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, şüphelilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

3 KİŞİ KISA SÜRE İÇERİSİNDE ETRAFIMIZI SARDI

Yaşadıklarını anlatan 29 yaşındaki Güneş Demirbilek, 11 Temmuz 2020 tarihinde düğünüm oldu. Düğünümden 3 ay sonra takılarımı yatırım amaçlı külçe altın olarak kullanabilmek için kuyumcuya gittik. Kuyumcuda işimiz bittikten sonra ufak bir iş için hastaneye uğradım. Sonrasında eve dönmek için eşimle birlikte minibüse bindik. Bizden önce minibüse binen 3 kişi kısa süre içerisinde etrafımızı sardı. Eşimin cebindeki düğün takılarımızı çaldı. Duyarlı vatandaşlarımız bu hırsızları gördükleri yerde polise bildirmelerini rica ediyorum dedi.

HIRSIZLAR GELECEĞİMİZLE OYNAMIŞ OLDU

28 yaşında Murat Demirbilek ise Olay öğle sıralarında oldu. Evden kuyumcuya ve hastaneye gittik. Sonrasında tekrar eve dönmek için minibüse bindik. Minibüste bulunan 3 şahıs oturdukları yerden kalıp bana doğru geldi. Ben de şoföre yardım amaçlı yolcuların para üstlerini veriyordum. Tam o esnada cebimden düğün takılarımız çalındı. Bugün bizim başımıza gelen şey yarın başka kişilerin başına gelebilir. Hırsızlar geleceğimizle oynamış oldu. Eşimin rahatsızlıkları var bu parayı tedavisinde kullanmayı düşünüyorduk diye konuştu.

GENÇ ÇİFTİN KÜLÇE ALTINLARI MİNİBÜSTE ÇALINDI
GENÇ ÇİFTİN KÜLÇE ALTINLARI MİNİBÜSTE ÇALINDI
GENÇ ÇİFTİN KÜLÇE ALTINLARI MİNİBÜSTE ÇALINDI
GENÇ ÇİFTİN KÜLÇE ALTINLARI MİNİBÜSTE ÇALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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