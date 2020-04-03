'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
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'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı

Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Bodrum'un Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın "Gelmeyin" uyarılarına rağmen ilçeye 10 Mart'tan bu yana, 25 günde 125 bin aracın giriş yaptı. İlçe girişinde yapılan kontrol sırasında ise yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

03.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:47
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı

Bodrum'un tek girişi olan Torba'da trafik uygulama noktasında, koronavirüsü tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polis ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup, sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyardı. 65 yaş ve üzerindekilerin seyahat izin belgeleri kontrol edildi. Valilik izniyle sefer yapılan şehirlerarası otobüslerde de denetim gerçekleştirildi.

4 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Polis ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 37 derecenin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi. Yazlık evlerine gelenlerin adres ve telefon numaralarını alan ekipler, 14 gün dışarı çıkmamaları için uyarılarda bulundu. Kontrol sırasında, 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Bu arada emniyet kaynakları Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 10 Mart'tan beri 25 günde, Bodrum'da 125 bin aracın giriş yaptığını açıkladı.

'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı

"İSTANBUL'DAN BURAYA GELEN BİR KİŞİ KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBETTİ"

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, okulların tatil olmasından sonra ilçeye 100 bin tatilcinin yerleştiğini belirtip, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an büyük dolaşım yok. Ama yine de gelenler var. Alışveriş yapanların birçoğunun araçlarının plakasının 34 ya da 06 olduğunu görüyoruz. İstanbul'da 10 katlı apartmanda yaşamaktansa buradaki yazlığında rahat izole süresi geçirmek istiyorlar. Onlara da hak vermek istiyorum. Ancak İstanbul'dan buraya gelen bir kişi koronavirüsü yüzünden hayatını kaybetti. Temas olduğu kişiler olmuş olabilir. Bizim itirazımız bunlara. Salgın kontrol edilinceye kadar herkesin evinde kalmasını istiyorum. Herkes dikkatli olsun istiyorum" diye konuştu.

'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı

Haberin Videosu:

Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı

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