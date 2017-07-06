Düğüne Helikopterle Giden Çiftin Ölüm Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde 4 Aralık 2016 yılında gerçekleşen helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Düğüne helikopterle giden çift, helikopterin düşmesi sonucu hayatlarını kaybederken, düğün fotoğrafçısının kamerasından çıkan görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu.

KAZA DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI TARAFINDAN ANBEAN KAYDEDİLDİ

Geçtiğimiz yıl ülkeyi yasa boğan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Aşağıda tam bir enkaza dönen helikopterde olanlar o sırada kamera kaydında olan düğün fotoğrafçısı tarafından anbean kaydedilmişti.

YAŞADIKLARI KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Düğün törenine gitmekte olan gelin ile abisi, düğün fotoğrafçısı ve bir pilotun içinde olduğu helikopter, bir anda arıza yaptı ve düştü. Düğün fotoğrafçısı tarafından kayda alınan görüntülerde, 4 kişinin son anları ve yaşadıkları korku kameraya yansıdı. Bir süpermarketin yakınına düşen helikopterdeki 4 kişi de öldü.