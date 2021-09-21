Sunuculuğunu Demet Akalın'ın yaptığı Gelinim Mutfakta yarışma programında Yaren Maden sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Peki,Gelinim Mutfakta Yaren kimdir? Gelinim Mutfakta Yaren Maden kaç yaşında, nereli? Yaren Maden mesleği nedir? Yaren Maden hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA YAREN KİMDİR?

Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonunda dikkat çeken isimlerden biri de Yaren Maden oldu. Yaren Maden ve kayınvalidesi Filiz Maden, Gelinim Mutfakta'ya Kocaeli'den katıldı.21 yaşında olan Yaren Maden, ev hanımı ve yeni evli.

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