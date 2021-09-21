Gelinim Mutfakta Yaren kimdir? Gelinim Mutfakta Yaren Maden kaç yaşında, nereli?
Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'nın yeni sezondaki yarışmacılarından biri de Yaren Maden oldu. Yaptığı yemeklerle öne çıkan Yaren Maden'in kim olduğu merak konusu odu. Peki, Gelinim Mutfakta Yaren kimdir? Gelinim Mutfakta Yaren Maden kaç yaşında, nereli? Yaren Maden mesleği nedir? Yaren Maden hayatı ve biyografisi nedir?
Sunuculuğunu Demet Akalın'ın yaptığı Gelinim Mutfakta yarışma programında Yaren Maden sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Peki,Gelinim Mutfakta Yaren kimdir? Gelinim Mutfakta Yaren Maden kaç yaşında, nereli? Yaren Maden mesleği nedir? Yaren Maden hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
GELİNİM MUTFAKTA YAREN KİMDİR?
Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonunda dikkat çeken isimlerden biri de Yaren Maden oldu. Yaren Maden ve kayınvalidesi Filiz Maden, Gelinim Mutfakta'ya Kocaeli'den katıldı.21 yaşında olan Yaren Maden, ev hanımı ve yeni evli.
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