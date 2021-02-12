Gelinim Mutfakta Damla kimdir? Gelinim Mutfakta Damla Kıran kayınvalidesi kimdir?
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Gelinim Mutfakta Damla kimdir? Gelinim Mutfakta Damla Kıran kayınvalidesi kimdir?

12.02.2021 15:24 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:27
Gelinim Mutfakta Damla kimdir? Gelinim Mutfakta Damla Kıran kayınvalidesi kimdir?

12 Şubat Cuma günü yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında elenen Gelinim Mutfakta Damla kimdir? Gelinim Mutfakta Damla Kıran kayınvalidesi kimdir?

günün en düşük puanını alarak Gelinim Mutfakta yarışmasından elenen Gelinim Mutfakta Damla kimdir? Gelinim Mutfakta Damla Kıran kayınvalidesi kimdir?

GELİNİM MUTFAKTA DAMLA KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yemek yarışma programına Damla ve kayınvalidesi Gül Hanım damga vurdu. Birinci olmak için mücadele edecek ikiliden Damla Kıran'ın kayınvalidesi, O Ses Türkiye şampiyonu olan Alkan Dalgakıran'ın da annesi.

GELİNİM MUTFAKTA DAMLA KIRAN KAYINVALİDESİ GÜL KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yemek yarışma programına Damla ve kayınvalidesi Gül Hanım damga vurdu. Gül Hanım, Seda hanım gibi şarkıcı olduğunu, Sibel Can, İbrahim Tatlıses gibi isimlere vokalistlik yaptığını söyledi. Ayrıca oğlunu çok zor şartlar altında büyüttüğünü anlattı. 44 yaşında Yalovalı olan yarışmacı dikkatleri üzerine çekti.

Gelinim Mutfakta Damla kimdir? Gelinim Mutfakta Damla Kıran kayınvalidesi kimdir?
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 15:27:21. #1.15#
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