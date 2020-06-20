Gelibolulu üretici "süper meyve" yetiştiriyor Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde yaşayan Murat Morkart, anavatanı Kuzey Amerika olan ve içerdiği antioksidan nedeniyle "süper meyve" olarak isimlendirilen aronya meyvesi yetiştirmeye başladı.

Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde yaşayan Murat Morkart, anavatanı Kuzey Amerika olan ve içerdiği antioksidan nedeniyle "süper meyve" olarak isimlendirilen aronya meyvesi yetiştirmeye başladı.

Morkart, Bolayır köyünde 2018'de 17 dönüm arazi satın aldı. Araziye anavatanı, Kuzey Amerika olan dünyanın en büyük antioksidan meyvesi olarak bilinen aronyayı diken Murat Morkart, eylül ayında hasada başlamayı bekliyor.

Aronyanın kilogramının 125 liradan satıldığını belirten Morkart, "Tanıdıktan sonra hayran kaldım. 17 bin 100 metrekare üzerine 2 bin 600 Viking türü Aronya ektim. 2019 yılında meyvesini yedim. 2020 yılı eylül ayında hasadını yapıp satışına başlayacağım. Aynı zamanda nektarlarından Aronya balı üretimi yapıyorum. İnsanlık için faydalı olduğunu düşündüğüm bir üretim yapıyorum. Nisan ayından eylül ayına kadar el ve makine çapası yapıyoruz. Yaş meyve olarak kilosu 125, kuru meyve olarak da kilosu 300 lira olarak satılıyor." dedi.

Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özgür Zeybek ise, ilçelerinde üretim açısından çeşitliliğin her geçen yıl arttığını söyledi.

Bunlardan birinin aronya olduğunu ifade eden Zeybek, şöyle konuştu:

"Üreticimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bizden istediği bir şey olduğunda tüm üreticilerimizin olduğu gibi bu arkadaşımızın da yanındayız. Ziyaret edip, çalışmaları hakkında istişare ediyoruz. Bu tür üreticilerimizi her konuda destekliyoruz ve yeni tür ürünlere yönelmeleri konusunda destek oluyoruz."

Kaynak: AA