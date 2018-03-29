Gelibolulu Öğrenciler Fidan Dikti

Gelibolu Gazi Süleymanpaşa İlkokulu öğrencileri Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikti.

Her yıl 21-26 Mart tarihlerinde kutlanan "Orman Haftası" kapsamında düzenlenen fidan dikim töreninde, 1-B sınıfı öğrencileri öğretmenleri Berrin Aydın ve okul müdür yardımcısı Mehmet Dağlı eşliğinde fidan dikim heyecanı yaşadı.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerle fidan diktiklerini belirterek, "Öğrencilerimize ağaç ve ağaçlandırmanın önemini aktardık. Ormanların korunmasını, uygun alanların ağaçlandırılmasını, ağaçların bu ülkenin akciğerleri olduğunu ve onlara zarar vermememiz gerektiğini vurguladık. 1-B sınıfını simgeleyen fidanımızı diktik. Doğaya faydalı etkinliğimizi eğlenerek tamamladık." dedi.