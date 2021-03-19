Geleneksel okçuluk eğitimleri devam ediyor
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Geleneksel okçuluk eğitimleri devam ediyor

19.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:01
Geleneksel okçuluk eğitimleri devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Spor Merkezleri bünyesinde açtığı Okçuluk kurslarına ilgi büyük oldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Spor Merkezleri bünyesinde açtığı Okçuluk kurslarına ilgi büyük oldu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanan okçuluk antrenörü Gökhan Cengiz kurslarına devam ediyor. Cengiz, Düzce Gençlik Merkezi'nde öğrencilerine Okçuluk sporunun felsefesini, yayın nasıl kullanılacağını ve ardından da hedef ile nasıl vurulacağını anlatıyor. Olimpik yay, makaralı yay ve geleneksel yaydan oluşan 3 kategorilerdeki kurslar, minikler, yıldızlar, kadetler, gençler ve bedensel engelliler olarak ayrılıyor. Öğrencilerine yayı kendilerinin kurmasını öğreten antrenör Cengiz, hedef ile çalışmalarına da başladı. Okçuluk kurslarının başvurularına yıl boyunca devam edileceği de ifade edildi. - DÜZCE

Geleneksel okçuluk eğitimleri devam ediyor
Geleneksel okçuluk eğitimleri devam ediyor
Geleneksel okçuluk eğitimleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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