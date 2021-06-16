Gelen sel görüntüsünü çiftçi böyle görüntüledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gelen sel görüntüsünü çiftçi böyle görüntüledi

Gelen sel görüntüsünü çiftçi böyle görüntüledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde gelen sel görüntüsü çiftçilerin telefon kameralarına yansıdı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde gelen sel görüntüsü çiftçilerin telefon kameralarına yansıdı.

Günyüzü ilçesi Mercan Yalkı mevkii ile Yeşilkaya Dikilitaş mevkiinde etkili olan yağış sele neden oldu. Yakınlardan bulunan dağdan inen yağmur suları ekili arazilere zarar verdi. Tarla kenarında bulunan sulama kanalı ise gelen sel suları ile dolup taştı. Taşan sular yolun karşısında bulunan diğer tarlalara geçti. Yol kısa süre trafiğe kapandı. Selin geçmesini bekleyen sürücüler ve çiftçiler yaşanan bu anları ise cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. - ESKİŞEHİR

Gelen sel görüntüsünü çiftçi böyle görüntüledi
Gelen sel görüntüsünü çiftçi böyle görüntüledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Köpek beslerken dövüldüğü iddia edilen kadın yaşadıklarını anlattı: Koşarak yüzüme yumruk attı
Köpek beslerken dövüldüğü iddia edilen kadın yaşadıklarını anlattı: Koşarak yüzüme yumruk attı
Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğrayan kadının çenesinde kırıklar oluştu
Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğrayan kadının çenesinde kırıklar oluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Sedat Peker Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Hande Erçel Enis Arıkan Özge Özpirinçci
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gelen sel görüntüsünü çiftçi böyle görüntüledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 10:36:29. #1.14#

title