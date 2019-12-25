Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen de olsa payım var
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Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen de olsa payım var

Şirin Payzın'a konuk olan Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi İbrahim Turhan, partisinin ekonomi politikalarını, tartışmalı Kanal İstanbul projesine karşı tutumlarını, hak ihlallerini ve Gelecek Partisi'nin yargıda yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerini anlattı.

25.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:46

'a konuk olan Kurucular Kurulu Üyesi İbrahim Turhan, partisinin politikalarını, tartışmalı Kanal projesine karşı tutumlarını, hak ihlallerini ve Gelecek Partisi'nin yargıda yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerini anlattı.



Haber Videosu

: Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen de olsa payım var
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