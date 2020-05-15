Gelecek Partisi heyeti, Cemal Eğin'e iade-i ziyarette bulundu Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, İl Başkan Yardımcısı Metin Karakaş, il yöneticileri, Sultanbeyli ilçe başkanı ve yönetimi, Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Cemal Eğin'i ziyaret etti.

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu önderliğinde kurulan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, İl Başkan Yardımcısı Metin Karakaş, il yöneticileri, Sultanbeyli ilçe başkanı ve yönetimi, Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Cemal Eğin'e iade-i ziyarette bulundu.

"YAPICI, ILIMLI, YOL GÖSTERİCİ MUHALEFET EDECEĞİZ"

Konuklarını çalışma ofisinde ağırlayan Cemal Eğin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette Gelecek Partisi'nin teşkilatlanma çalışmaları üzerine istişarelerde bulunduklarını belirten Eğin, "Kısa zaman önce Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin bey ve ekibine hayırlı olsun ve nezaket ziyaretinde bulunmuştum. Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı ve Sultanbeyli İlçe Başkanı yönetimleriyle beraber iade-i ziyarette bulundular. Bir dizi istişarelerde bulunduk. Teşkilatlarımızın kurulma aşamalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Yapıcı, yol gösterici, ılımlı, muhalefet edeceğimizi belirtirim" dedi.

"SULTANBEYLİ İDDİALI OLDUĞUMUZ İLÇELERDEN BİRİ"

AK Parti'nin İstanbul'daki kalelerinden biri olan Sultanbeyli'de önümüzdeki dönem iddialı olduklarını dile getiren Eğin, "Önümüzdeki ilk seçimlerde Sultanbeyli iddialı olduğumuz ilçelerden biri... Anadolu mozaiği olan bu ilçenin vatandaşları her zaman daha iyi hizmeti hak ediyor. Önümüzdeki seçimlerde vatandaşlarımızın yetki vermesi durumunda cennet vatanımızın her köşesindeki insanımız için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

"KİMSEYLE DÜŞMAN DEĞİLİZ"

Son olarak siyasette kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı bir dil kullanmayacaklarını ifade eden Eğin, konuşmasını şöyle noktaladı: "Kimseyle düşman değiliz. Ülkemize, milletimize daha iyi hizmetler yapabilmek için yola çıktık. Yüce mevlam çıkmış olduğumuz bu yolda bizleri muvaffak eylesin."

İşte ziyaretten kareler;