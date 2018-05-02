Gelecek Nesiller İçin Pedal Çevirdiler

Dünya Astım Günü nedeniyle Yunusemre Belediyesi tarafından "Gelecek nesiller i·çin" sloganı ile çocukları sporu özendirmek amacıyla şehir merkezinde bisiklet turu düzenlendi.



Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Kent Konseyi, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dünya Astım Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Yunusemre Kent Konseyi önünden başlayan bisiklet turu, velilerin katılımı ile Belediye Botanik Bahçesi'nde son buldu.



Etkinliğe katılan Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel, belediye olarak çocukları çok önemsediklerini ifade etti. Yüksel, "Yunusemre Belediyesi olarak 'Gelecek nesiller için' sloganı ile bu yola çıktık. Amacımız da gelecek nesillerimiz olan sizlere sağlıklı ve temiz bir çevre bırakmak." dedi.

Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan ise Yunusemre Kent Konseyi olarak sporu özendiren etkinliklere her zaman destek olduklarını ifade etti.



Arslan, "Bu etkinlikte çocuklarımız bisiklet binerek buraya kadar geldi. Burada düzenlemiş olduğumuz çeşitli oyunlar ile çocuklarımıza sporu sevdirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımız da sporu seviyor. Bu tarz etkinliklere her zaman destek sunmaya hazırız. Sayın Başkanımız da her zaman bize çocuklara ve dezavantajlı gruplara yönelik programlara destek olmamızı tavsiye etti. Biz de kendisinin direktifleri doğrultusunda bu tarz programlara destek olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sağlıklı yaşamın dikkat çekildiği etkinlikte minik öğrencilerin katılımı ile çeşitli sportif müsabakalar düzenlendi.