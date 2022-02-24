Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi" İstanbul'da tanıtıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı destekleriyle ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) 18-29 yaş arasındaki genç kadınların güçlenmelerini, toplumsal ve ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi" tanıtıldı.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Bakanlık olarak gerek hizmet ve projelerde gerek paydaş olarak yer aldıkları çalışmalarda her alanda kadınların statüsünün yükseltilmesi ve toplumsal konumlarının güçlendirilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Bu amaç doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve üniversitelerimizle işbirlikleri yaparak projelerimizi yürütüyoruz." dedi.

"Nitelikli insan kaynağımızın avantajlarını da yaşıyoruz"

Bakan Yanık, son yıllarda gelişmiş ülkelerin yoğunlaştığı konuların başında genç işsizliğinin geldiğini fakat genç işsizliğinden daha derin ve karmaşık bir bağlamı içeren farklı bir gerçekle de karşı karşıya olduklarına dikkati çekerek, "NEET, kavram olarak cesareti kırılmış gençlerin yanı sıra, hastalık, engellilik, bakım sorumluluğu ve ev işlerine katılma gibi istem dışı nedenlerle ekonomik olarak aktif olmayan bireyleri de kapsıyor. Biz, nüfusunun yaklaşık üçte biri 18 yaş altı olan dinamik bir nüfusa sahibiz. Türkiye olarak en önemli zenginliğimiz insan kaynağımız. Birçok alanda nitelikli insan kaynağımızın avantajlarını da yaşıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin aynı zamanda çok hızla yaşlanan bir ülke olduğunu söyleyen Bakan Yanık, şöyle konuştu:

"Yaşlanma hızımız dünyadaki benzeri örneklerin maalesef çok önünde seyir arz ediyor. Nüfusumuzun yaşlanma eğilimine girmesi ile Avrupa ülkelerinde olduğu gibi demografik fırsat penceresi bizim için de ağır ağır kapanıyor. İlerleyen yıllarda yaşlanan nüfus ve etkileri gündemimizde daha fazla yer işgal edecek. Bu anlamda genç ve dinamik nüfusumuzun avantajını şimdiden geleceğe yönelik bir kazanıma dönüştürmeli ve bu avantajı sürdürülebilir kılmalıyız. O yüzden NEET grubu yani 18-29 yaş arasındaki bütün ne istihdamda ne eğitimde ama özellikle genç kadınlar, bizim için gerçekten bir hazine değeri taşıyor."

Bakan Yanık, ne eğitimde ne istihdamda olmayan gençlerin tespiti ve iş gücü piyasasına veya eğitime yeniden dahil edilebilmelerinin yalnızca onların kişisel yararlarına değil, aynı zamanda toplumun sosyal ve ekonomik yönden refahının artmasına da önemli katkı sağlayacağını belirtti.

TÜİK'in 2021 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, ne eğitimde ne istihdamda yer alamayan 15-24 yaş grubu nüfusunun3 milyon 115 bin kişi olduğunu kaydeden Yanık, "Bu rakamın bu aralıktaki nüfusa oranı ise yüzde 26. Yani dörtte bir. 3 milyon 115 bin gencin yaklaşık 2 milyonu kadın. Bu veri bize anlamlı bir durumu işaret ediyor, hem işsizler içerisinde hem de NEET grubu içerisinde kadınlar maalesef daha fazla." dedi.

"1 milyon çocuğumuzun yararlanmasını bekliyoruz"

Genç ve kadın istihdamına yönelik yaptıkları çalışmaları anlatan Yanık, şöyle devam etti:

"Günümüzde toplumların en büyük sorumlulukları arasında gençlerine doğru bir istikamet ve yol haritası sunmak zorunluluğu geliyor. İstikametini doğru belirlemiş toplumların, huzur ve güven içinde refahını artırması ve oluşan refahı paylaşması daha kolay oluyor. Bu doğrultuda öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2012-2013 eğitim öğretim yılı itibariyle hayata geçirilen zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması büyük önem taşıyor. Okul terklerini önlemek amacı taşıyan bu uygulama ile gençlerimizin hepsi orta öğrenimini tamamlamış oluyor. Atılan bu büyük adımın ardından, maddi imkânsızlıklar sebebiyle 6–17 yaş arasındaki çocuklarını okula gönderemeyen ya da okuldan almak zorunda kalan ailelere hükümetlerimizin yaptığı ekonomik destekler geliyor. Sosyal Ekonomik Destek ve Şartlı Nakit Transferleri ailelerin çocuklarını düzenli olarak okula göndermeleri şartıyla yaptığımız eğitim yardımlarımız arasında yer alıyor. Yine sosyal yardımlarımız arasında yerini yeni alan anaokulu/anasınıfı desteğimiz, çocuklarımızın erken okullaşmasını sağlayarak eğitime devam etmelerini kolaylaştırıyor. Bundan 1 milyon çocuğumuzun yararlanmasını bekliyoruz. Yapılan araştırmalar eğitime erken katılımın eğitime devam etmede önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor."

"54 bin öğrenciye ulaştık"

Bakanlığın hizmet ve destek yelpazesi içerisinde, NEET nüfus grubundaki genç kadınlara yönelik çalışmaların da devam ettiğini söyleyen Bakan Yanık, "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri" bu çalışmalardan biri. Bakanlığımız il müdürlüklerinin koordinasyonunda finansal konuların ve risklerin anlaşılması, kadınların ekonomik hayata katılmalarını desteklemek amacıyla yapılan seminerlerde bu güne kadar yaklaşık 700 bin kişi eğitim aldı. "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi" bir başka destek projemiz. Projeyle, Bakanlığımız öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Özel Sektör işbirliğinde Mühendislik Fakültelerinde okuyan 710 kız öğrenci, burs programımız, staj, istihdam, İngilizce dil eğitimi, sertifika programları ve mentorlük gibi imkanlardan yararlandılar, yararlanmaya da devam ediyorlar. Lise programı kapsamında ise gerçekleştirilen farkındalık ve bilinç arttırma faaliyetleri ile 54 bin öğrenciye ulaştık." İfadelerini kullandı.

"Ortak çalışmalar yürütüyoruz"

Bakan Yanık, önemsedikleri konuların arasında kadınların ekonomik faaliyetler ve iş hayatında daha aktif olmasının geldiğini, bu anlamda özellikle yerelde kadın girişimciliğinin geliştirilmesinde kadın kooperatiflerinin önemli bir potansiyel sunduğunu belirterek, " Kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. İmzaladığımız "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü" kapsamında 81 ilimizde Kadın Kooperatifleri çalışma grupları oluşturduk. Çalışma grupları aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz 825 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile yaklaşık 40 bin kişiye ulaştık ve 525 yeni kadın kooperatifi kurulmasını sağladık. Benim her toplantımda yeni kurulan kadın kooperatifleri sayısı değişiyor. 400 ile başlamıştım 420,430 oldu şu anda 525. Biz bu anlamda destek sunuyoruz. Cesaretlendirme ve lojistik desteği veriyoruz ama bu çalışmaları yapan kooperatifleri kuran, kurulmasına destek veren yerel yönetimlerdeki paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Proje 3 yıl sürecek

Geleceğe yönelik hedeflere ulaşmada, stratejileri güçlendirecek her projeye, her çabaya büyük önem verdiklerini vurgulayan Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Her zaman bu vizyonla hareket eden kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve özel sektör temsilcilerimizle iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmiştim. Bugün burada başladığını duyurduğumuz 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'nin bu anlamda örnek teşkil edecek projelerden birisi olacağına inanıyorum. Mevcut durum ve ihtiyaç analizi çalışmaları yapmak, eğitim programları hazırlamak, politika önerileri geliştirmek, dijital ortamda genç NEET kadınlara eğitim, staj ve iş fırsatlarına ulaşmalarını sağlamak gibi faaliyetleri içerecek projemizi hep birlikte çok kapsamlı ve bütüncül bir bakış açısıyla oluşturduğumuzu düşünüyorum. 3 yıl sürecek olan ve çok paydaşlı olarak yürüteceğimiz projemizin ülkemiz genç kadınları için hayırlarla sonuçlanmasını, onların kuracakları büyük hayaller öncesinde güçlü bir adım olmasını diliyorum."

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