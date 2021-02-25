Gel Bahtımın Kar Beyazı şarkı sözleri! Müslüm Gürses 'Gel Bahtımın Kar Beyazı' şarkı sözleri nelerdir?
Müslüm Gürses'in en beğenilen şarkılarından olan Gel Bahtımın Kar Beyazı şarkısının sözleri merak ediliyor. Peki, Gel Bahtımın Kar Beyazı şarkı sözleri nelerdir? Arabesk şarkısı sözleri nelerdir?
GEL BAHTIMIN KAR BEYAZI SÖZLERİ
Işıkları sönük şehrin
Her yer zindan, kapkaranlık
Bir kor gibi bedenimde
Gezer durur bu yalnızlık, gel
Bir kor gibi bedenimde
Gezer durur bu yalnızlık, gel
Çıkıp da gel sürpriz yap
Yüreğime ışık yak
Acımasız, kör bir bıçak
Çekilmiyor bu yalnızlık, gel
Gel bahtımın kar beyazı
Gel canımın can yoldaşı
Gel bitsin bu zalim sızı
Çekilmiyor bu yalnızlık, gel
Gel bahtımın kar beyazı
Gel canımın can yoldaşı
Gel bitsin bu zalim sızı
Çekilmiyor bu yalnızlık, gel
Hasretin bir kurşun gibi
Delip geçer yüreğimi
Sensiz geçen her gecemi
Zehir eder bu yalnızlık, gel
Sensiz geçen her gecemi
Zehir eder bu yalnızlık, gel
Çıkıp da gel sürpriz yap
Yüreğime ışık yak
Acımasız, kör bir bıçak
Çekilmiyor bu yalnızlık, gel
Gel bahtımın kar beyazı
Gel canımın can yoldaşı
Gel bitsin bu zalim sızı
Çekilmiyor bu yalnızlık, gel
Gel bahtımın kar beyazı
Gel canımın can yoldaşı
Gel bitsin bu zalim sızı
Çekilmiyor bu yalnızlık, gel