Gel Bahtımın Kar Beyazı şarkı sözleri! Müslüm Gürses 'Gel Bahtımın Kar Beyazı' şarkı sözleri nelerdir?
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Gel Bahtımın Kar Beyazı şarkı sözleri! Müslüm Gürses 'Gel Bahtımın Kar Beyazı' şarkı sözleri nelerdir?

25.02.2021 21:16 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:20
Gel Bahtımın Kar Beyazı şarkı sözleri! Müslüm Gürses 'Gel Bahtımın Kar Beyazı' şarkı sözleri nelerdir?

Müslüm Gürses'in en beğenilen şarkılarından olan Gel Bahtımın Kar Beyazı şarkısının sözleri merak ediliyor. Peki, Gel Bahtımın Kar Beyazı şarkı sözleri nelerdir? Arabesk şarkısı sözleri nelerdir?

GEL BAHTIMIN KAR BEYAZI SÖZLERİ

Işıkları sönük şehrin

Her yer zindan, kapkaranlık

Bir kor gibi bedenimde

Gezer durur bu yalnızlık, gel

Bir kor gibi bedenimde

Gezer durur bu yalnızlık, gel

Çıkıp da gel sürpriz yap

Yüreğime ışık yak

Acımasız, kör bir bıçak

Çekilmiyor bu yalnızlık, gel

Gel bahtımın kar beyazı

Gel canımın can yoldaşı

Gel bitsin bu zalim sızı

Çekilmiyor bu yalnızlık, gel

Gel bahtımın kar beyazı

Gel canımın can yoldaşı

Gel bitsin bu zalim sızı

Çekilmiyor bu yalnızlık, gel

Hasretin bir kurşun gibi

Delip geçer yüreğimi

Sensiz geçen her gecemi

Zehir eder bu yalnızlık, gel

Sensiz geçen her gecemi

Zehir eder bu yalnızlık, gel

Çıkıp da gel sürpriz yap

Yüreğime ışık yak

Acımasız, kör bir bıçak

Çekilmiyor bu yalnızlık, gel

Gel bahtımın kar beyazı

Gel canımın can yoldaşı

Gel bitsin bu zalim sızı

Çekilmiyor bu yalnızlık, gel

Gel bahtımın kar beyazı

Gel canımın can yoldaşı

Gel bitsin bu zalim sızı

Çekilmiyor bu yalnızlık, gel

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