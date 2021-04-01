Gediz Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü arasında protokol
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gediz Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü arasında protokol

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gediz Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü arasında protokol

Kütahya'nın Gediz Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile vatandaşlar artık emlak rayiç değer işlemlerini daha etkin ve seri şekilde yapabilecekler.

Kütahya'nın Gediz Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile vatandaşlar artık emlak rayiç değer işlemlerini daha etkin ve seri şekilde yapabilecekler.

Başkanlık makamında gerçekleşen protokol Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve İlçe Tapu Müdürü Salih Çekildaş arasında imzalandı.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Vatandaşlarımızın belediyecilik işlemlerini günün şartlarına uygun olarak kolaylaştırmak için çaba veriyoruz. Vatandaşlarımızın tapu işlemlerinin daha çabuklaştırılması açısından, belediyemiz ve ilçe tapu müdürlüğümüz arasında elektronik ortamda iş ve işlemlerin daha seri yürütülebilmesi için protokol imzaladık. Bu işbirliği protokolüyle, vatandaşlarımızın özellikle tapu harcı esas olmak üzere talep edilen emlak beyan değerlerinin elden alınarak zaman kaybı ve yoğunluğun azaltılmasını amaçlıyoruz. Belediye olarak vatandaş odaklı hizmetlere devam ediyoruz " dedi. - KÜTAHYA

Gediz Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü arasında protokol

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Adrian Demet Akalın Bahar Candan Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gediz Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü arasında protokol - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 11:50:28. #1.15#
title