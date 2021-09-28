Gedik Muhtarı Çelik'ten Başkan Özcan'a teşekkür - Haberler
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Gedik Muhtarı Çelik'ten Başkan Özcan'a teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gedik Muhtarı Çelik'ten Başkan Özcan'a teşekkür

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gedik Mahallesi'nde 3 farklı noktada başlatılan ve toplam 2 bin 300 metreküp alanda gerçekleştirilen istinat duvarı yapım çalışmalarında sona geldi.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gedik Mahallesi'nde 3 farklı noktada başlatılan ve toplam 2 bin 300 metreküp alanda gerçekleştirilen istinat duvarı yapım çalışmalarında sona geldi.

Nazilli Belediyesi ekipleri, merkezden kırsala tüm noktalara hizmet götürmeye devam ediyor. Son olarak Gedik Mahallesi'nde mezarlık çevresini güçlendirmek, mahalle içi yollarda can ve mal güvenliğini sağlamak ve yerleşim noktalarını korumak için 3 ayrı bölgede istinat duvarı yapıldı. Çalışmaları yakından takip eden Mahalle Muhtarı Ramazan Çelik, "Köyümüzün ihtiyaçları gereği mezarlığımızın çevre düzenlemesi ve istinat duvarı yapılıyor. Başkanımıza taleplerimizi ilettik. Sağ olsun bizleri kırmadı. 225 metre uzunluğunda istinat duvarımız yapıldı. Eski mezarlığımızın dolu olması nedeniyle yeni mezarlığımızın yolunu açtık. Köyümüzün ihtiyacı gereği merkezde dar olan yolumuzu genişletmek için büyük bir duvar yaptık. Can ve mal kaybının olmaması adına riskli olan yerleşim yerinin altına ayrıca bir duvar yaptık. Başkanımız sağ olsun bizleri kırmıyor. Her isteğimizi yerine getiriyor. Allah başkanımızdan ve fen işleri müdürümüzden razı olsun. Durmak yok, çalışmaya devam" diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, eksiklerin bir bir giderildiğini kaydederek Nazilli Belediyesi'ne teşekkür etti. - AYDIN

Gedik Muhtarı Çelik'ten Başkan Özcan'a teşekkür

Gedik Muhtarı Çelik'ten Başkan Özcan'a teşekkür

Gedik Muhtarı Çelik'ten Başkan Özcan'a teşekkür

Gedik Muhtarı Çelik'ten Başkan Özcan'a teşekkür

Gedik Muhtarı Çelik'ten Başkan Özcan'a teşekkür

Gedik Muhtarı Çelik'ten Başkan Özcan'a teşekkür

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Haber: Gedik Muhtarı Çelik'ten Başkan Özcan'a teşekkür - Haberler
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