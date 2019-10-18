"Geçmişten Günümüze Köprü" sergisi

18.10.2019 13:44

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ilkokuldaki öğretmen ve öğrencilerin açtığı eski eşyalardan oluşan sergi ilgi gördü.



Tarsus İlkokulunda 'Geçmişten Günümüze Köprü' adlı sergide geçmişten günümüze kullanılan eşyalar görücüye çıktı. Serginin açılışı Tarsus Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ve Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın tarafından yapıldı.



Tarsus İlkokulu sınıf öğretmeni Ülkü Saner Taş tarafından organize edilen serginin öğrencilerin anlatımı ve tanıtımı yapıldı.



Tarsus Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, "Geçmişten Geleceğe Köprü "isimli sergide emeği geçen Okul Müdürü Kayhan Kazım Yıldırım, sergiyi toparlayan öğretmen Ülkü Saner Taş ve emeği geçen diğer öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Metin, "Milli kültür ögelerimiz kapsayan, geçmişin izlerini taşıyan ve tarihin kokusunu hissettiğimiz bu güzel sergi için 4-D sınıfı öğrencilerine ve öğretmenlerine, desteğini esirgemeyen mahalle muhtarımız Hüseyin Aydın'a ve bütün duyarlı velilerimize teşekkür ederim" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA