Gece yarısı kapısına dayandı... Hadise'nin takıntılı hayan korkusu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gece yarısı kapısına dayandı... Hadise'nin takıntılı hayan korkusu!

29.01.2021 07:47 | Son Güncelleme: 29.01.2021 07:51
Gece yarısı kapısına dayandı... Hadise'nin takıntılı hayan korkusu!

Şarkıcının Emniyet'e ve İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçeye göre olay 19 Ocak'ta gece saat 00.05 sıralarında yaşandı.

Şarkıcının Emniyet'e ve İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçeye göre olay 19 Ocak'ta gece saat 00.05 sıralarında yaşandı. Turizmci olduğu öğrenilen Tarık D., İstinye'deki siteye gelerek güvenlik görevlilerine kendisini Hadise'nin davet ettiğini söyledi.

Tarık D.'nin hareketlerinden şüphelenen görevliler, Hadise'nin bu adreste ikamet etmediğini söyleyerek onu gönderdi. Tarık D. aynı günün öğle saatlerinde yeniden sitenin önüne gelip Hadise'yi görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Hadise Emniyet'e giderek şikayetçi oldu.

Hadise ifadesinde "Bu olayın daha önce beni rahatsız ettiği için davacı olduğum Ümit S. ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum" dedi. Şikayet üzerine ifade veren Tarık D. ise "Hadise'den imza almak istedim. Ümit S. adlı kişiyi tanımam" diye konuştu. İstanbul Aile Mahkemesi, Tarık D.'nin 1 ay süreyle Hadise'ye yaklaşmamasına karar verdi. Tarık D. karara aykırı davranırsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacak.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Cansu Dere Guy Ritchie Hande Erçel Özcan Deniz
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kavga Ankara Aralık Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gece yarısı kapısına dayandı... Hadise'nin takıntılı hayan korkusu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 07:51:37. #1.14#
title