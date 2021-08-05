Gece yarısı eve girip belediye başkanının ağabeyi ve yengesine saldırdılar

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Zonguldak'ta kimliği belirsiz üç kişi, Karaman Belediye Başkanı Servet Üstün'ün ağabeyinin evine girdi. Evi dağıtan üç kişi ağabey Hüsamettin Üstün ve eşi Yadigar Üstün'e saldırdı. Vücutlarında kırıklar bulunan çift hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlattı.

Sabah saat 04.00 sıralarında yaşanan olayda, kimliği belirsiz üç kişi Karaman Belediye Başkanı Servet Üstün'ün ağabeyi Hüsamettin Üstün'ün evine girdi. Evdeki eşyaları dağıtan üç şüpheli, iddialara göre Hüsamettin Üstün ve eşi Yadigar Üstün'e saldırdı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çiftin darbeden saldırganlar hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yakınlarına haber veren çift, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

"DURUM YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Yengesi Yadigar Üstün'ün vücudunda kırıklar olduğunu anlatan AK Partili Karaman Belediye Başkanı Servet Üstün, İHA muhabirine yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Kimliği belirsiz üç kişi sabah 04.00 sıralarında ağabeyime ait eve girmiş. Ağabeyime ve yengeme saldırmışlar, darbetmişler. Şu anda yoğun bakım ünitesinin önünde bekleyişimizi sürdürüyoruz. Yengemin vücudunda kırıklar mevcut. Ağabeyimin de beyin kanaması şüphesi var. Durumu yakından takip ediliyor. Kim olduklarını bilmiyoruz. Konuyu jandarma ekipleri takip ediyor."

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen soruşturma kapsamında olayın şüphelileri jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı