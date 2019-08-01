Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Gece gündüz demeden halkımıza hizmet edeceğiz." dedi.

Ayşe Şan Park Bağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Beyoğlu, göreve başladıklarında belirledikleri hedeflerden ilkinin gönül belediyeciliği, sosyal belediyecilik ve hizmet belediyeciliği olduğunu söyledi.

Gönül belediyeciliği ile sokak, mahalle ve evlerde insanlarla bir arada olduklarını ifade eden Beyoğlu, insanlarla ciddi anlamda gönül bağı kurduklarını, 25 bini aşkın evi ziyaret ettiklerini ifade etti.

Beyoğlu, ilçede sosyal belediyeciliği vatandaşlarla tanıştırdıklarını dile getirerek, göreve geldiklerinde Bağlar'ın hizmete muhtaç bir ilçe olduğunu kaydetti.

"Yaptığımız ilk ihale temizlik araçlarıyla ilgili oldu. 90 yeni ve modern temizlik aracımız belediyemize ulaştı. Allah'ın izniyle bu araçlarımızla Bağlar'ı pırıl pırıl ve tertemiz bir ilçe haline getireceğiz. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 60 milyon değerinde alt yapı hizmeti için ihale yaptığını ve bu hizmetin başka yerde yapılacağını öğrendik. Bunun üzerine hizmetin Bağlar'a verilmesi için devreye girdik. 60 milyon lira değerinde yol bakım ve kaldırım çalışmaları için belediyemizin kasasından tek kuruş çıkmadan bu değerli hizmet yerine getirilmiş olacak. Şu anda çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülüyor." diyen Beyoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güneş enerji sistemiyle ilgili dev bir projemiz var. Ön hazırlıklar tamam. Yıl sonunda projeyi uygulamaya başlayacağız. İki büyük tesis yapacağız. Bu proje ilçeye ekonomik anlamda büyük getiri sağlayacak. Bunların bir bölümünün mali kaynakları hibe şeklinde olacak. Yıllık getirisinin 12 milyon lira olmasını ve 4 yılın sonunda kendisini amorti edeceğini tahmin ediyoruz. Gece gündüz demeden halkımıza hizmet edeceğiz."

İlçede 33 bin metrekareyi aşkın, içinde kütüphane, millet kıraathanesi ve engellilerin spor yapacakları alanın yer aldığı 2 park yaptıklarını anlatan Beyoğlu, çok daha güzel projeleri olduğunu aktardı.

Beyoğlu, son zamanlarda bazı sitelerde hak etmedikleri şekilde "yalan" ve "iftira" içerikli yazılar paylaşıldığını belirterek, gizli saklı bir şeyleri olmadığını, şeffaf bir şekilde yaptıkları ve yapacakları her şeyi vatandaşlarla paylaştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA