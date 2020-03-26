Gece bekçileri hırsızlık girişimini engelledi Fatih'te gece bekçileri hırsızlık girişimini engelledi.

Fatih'te gece bekçileri hırsızlık girişimini engelledi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece bekçileri, sabah saatlerinde Katip Kasım Mahallesi Hayriye Tüccarı Caddesi'nde devriye görevini yürütürken bir çocuk giyim mağazasının önünde duran ve içerisinde çok sayıda kişinin olduğu minibüsü takibe aldı.

Bekçiler, kısa süre sonra araçtan inen ve mağaza kapısını zorlayan 6 kişiye müdahale etti. Şüpheliler, hısızlık olayını gerçekleştiremeden geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı.

Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelilerin minibüsle mağazanın önüne yaklaştığı, araçtan inerek levye ile mağaza kapısını açtığı, kıyafet dolu çuvalları almaya çalışırken bekçilerin müdahalesi üzerine geldikleri araca binerek kaçtıkları görülüyor.

Kaynak: AA