KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Tavşancıl Salih Gün Stadı'nda yapımını tamamladığı tesisler, Gebze spor'un yeni yuvası oldu. Tesislere taşınan Mor-Menekşeler, yeni yuvasında şampiyonluğa göz dikti. 'Spor kenti Kocaeli' sloganıyla yola çıkarak kenti spor tesisleriyle donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir tesisi daha hizmete sundu. Bu bağlamda Büyükşehir'in bir süre önce Tavşancıl Salih Gün Stadı'nın hemen yanında yapımına başladığı kamp tesisleri tamamlanarak, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyonluk mücadelesi veren Gebzespor'a tahsis edildi. Şehir merkezinde ihtiyaca cevap veremeyen tesislerden, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği muhteşem kamp tesislerine taşınan Mor-Menekşeler, yeni yuvasında şampiyonluğa odaklandı.

ÇOK AMAÇLI TESİS

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle şık ve modern bir tesise kavuşan Gebzespor, yeni yuvasında oldukça mutlu. Saha kenarındaki müsait alana 815 metrekarelik tek katlı prefabrik bir yapı şeklinde inşa edilen tesislerde, futbolcular için iki kişilik 15 adet yatak odası, teknik ekip için 5 adet yatak odası ve 60 kişilik eğitim salonu ve idari ofisler bulunuyor.

GEBZESPOR GRUBUNDA LİDER

Gebzespor'un yeni tesisine kavuşması sportif başarıya da yansıdı. Buna göre, maçlarını yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yinelediği Alaettin Kurt Stadı'nda oynayan Mor-Menekşeler, mücadele verdiği BAL Ligi 7. Bölge 3. Grup'ta lider durumda bulunuyor. Geride kalan ilk 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Gebzespor, 10 puanla grubunun lideri konumunda. Geçen hafta İstanbul Irmak filelerini 7 kez havalandıran Gebzespor ayrıca attığı 12 golle grubunun en golcü takım unvanına sahip.

BAŞKAN AVCI'DAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Gebzespor Kulüp Başkanı Recep Avcı, kulübe kazandırılan tesisten dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Avcı, "Tesis 5 yıldızlı otel gibi oldu. Daha önce stadımızın yanındaki tesiste sıkışıp kalmıştık. Sorunlar vardı, harabe gibiydi. Burada ise tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Tesisin 5 yıldızlı otel konforunda olması takımımıza güç ve moral veriyor. Aşçısından güvenliğine kadar herkes mutlu. Bundan dolayı başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

BÜYÜKAKIN İLE 1-0 ÖNE GEÇTİK

Gebzespor taraftarlarının da tesisleri çok beğendiğini sözlerine ekleyen Avcı, "Geçtiğimiz hafta Eskiçarşı taraftar grubumuza tesislerimizi gezdirdik. Onlar da tesisimizi çok beğendi. Aynı şekilde kamuoyundaki spor camiamız ve basınımızı da tesislerimizde ağırladık. Yeni tesisimiz onların da hoşuna gitti. Artık Gebzespor, Tahir Bey'in sayesinde kurumsallaşma adına 1-0 öne geçti. Bu da bize şarttı. Sportif başarılar gelip geçicidir, tesisleşme önemlidir. 1955 yılından beri bir tane tesisimiz vardı. O tarihten bu yana ilk defa Gebzespor'a bir tesis kazandırıldı. Bize böyle bir tesis kazandırdığı için Tahir Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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