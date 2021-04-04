Gaziosmanpaşa'da zehir taciri taksici yakalandı
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Gaziosmanpaşa'da zehir taciri taksici yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziosmanpaşa'da zehir taciri taksici yakalandı

Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerince durdurulan ticari taksinin içerisinde yüklü miktarda sentetik uyuşturucu madde yakalandı.

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Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerince durdurulan ticari taksinin içerisinde yüklü miktarda sentetik uyuşturucu madde yakalandı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen taksi sürücüsü İsa K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliğine bağlı narkotik ekipleri Kazım Karabekir Mahallesi İmam Hatip Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri bir taksiyi durdurdu.

Taksi içerisinde gerçekleştirilen aramada vakumlanmış halde 545 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL para ile 1 adet cep telefonu da ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan taksi sürücüsü İsa K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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